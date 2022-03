Nintendo heeft een nieuwe Missies en Beloningen sectie toegevoegd voor Nintendo Switch Online (NSO) abonnees. In deze nieuwe sectie, die nu toegankelijk is voor NSO-abonnees kan je missies voltooien en daar Platinum Punten voor terugkrijgen.

De missies lopen uiteen van systeem gerelateerde dingen, zoals een back-up maken van je savedata of één keer per week een spel spelen, maar ook missies die game specifiek zijn. Genoeg mogelijkheden dus om Platinum Punten op te sparen.

Je kan jouw gespaarde Platinum Punten inruilen voor verschillende digitale en fysieke beloningen in de My Nintendo Store, zoals altijd al het geval was. Nintendo heeft nu echter exclusieve icons, frames en achtergrond elementen toegevoegd voor leden om aan te schaffen op de Nintendo Switch.

Tot 3 april is het thema van de iconen gebaseerd op Animal Crossing: New Horizons en Super Mario Odyssey. Een leuke toevoeging dus voor bestaande Nintendo Switch Online leden, maar of het ook nieuwe leden zal binnenhalen is afwachten.