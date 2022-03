De eerste gamers hebben deze week de Steam Deck binnen gekregen, alleen was niet iedereen even blij met de pc-handheld. De hardware vertoonde bij sommige consumenten namelijk ‘stick drift’. Gelukkig is dit razendsnel opgelost door Valve.

Via Reddit lieten meerdere Steam Deck-bezitters weten dat zij last hadden van ‘stick drift’, oftewel: hetzelfde probleem waar de Nintendo Switch al vanaf de release mee kampt. Valve reageerde uitermate vlot op de feedback en nu is er een update beschikbaar die het probleem oplost.

Designer Lawrence Yang heeft laten weten dat de ‘stick drift’ te wijten was aan een recente update. Deze zorgde ervoor dat de deadzone van de analoge sticks veel te krap was afgesteld.