De geruchten blijven maar komen de laatste tijd en dat via allerlei insiders die op een of andere manier telkens nieuwe informatie weten los te peuteren. Een relatief nieuwe insider is ‘AccountNGT’ op Twitter, die zijn geloofwaardigheid reeds bewezen heeft. Dit account komt nu met een nieuw gerucht omtrent bekende PlayStation franchises.

Volgens een nieuw bericht is Sucker Punch bezig met zowel nieuwe inFAMOUS als Sly Cooper games voor de PlayStation 5. Of het klopt valt niet te verifiëren, maar indien zo dan heeft de studio het nogal druk. Nieuwe vacatures suggereren immers dat de ontwikkelaar werkt aan een opvolger van Ghost of Tsushima.

Aan de andere kant, het is niet de eerste keer dat er geruchten over nieuwe delen in de genoemde franchises opduiken. Vorig jaar gingen er ook al berichten hierover rond en dat via andere insiders, wat het dus erg interessant maakt. Daarbij is een ander gerucht dat Sony de terugkeer van een grote franchise eind dit jaar zal aankondigen, wat weleens op inFAMOUS zou kunnen slaan.

Hoe dan ook, het is afwachten en bij nieuws lees je hier natuurlijk meer.