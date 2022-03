In onze preview van Kirby and the Forgotten Land heb je al kunnen lezen dat we erg uitkijken naar deze game. Wil je weten of jij net zo enthousiast wordt als onze Chris, dan is dat mogelijk.

In de Nintendo eShop is een demo te vinden van Kirby and the Forgotten Land. Dan kan je zelf oordelen of de keuze voor een complete 3D wereld de juiste was. Wil je nog meer van de hoed en de rand weten, bekijk dan de onderstaande video.