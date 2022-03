Preview | Kirby and the Forgotten Land – Het is nog even wachten, maar eind deze maand hebben we er in potentie weer een indrukwekkende Nintendo game bij. Het is er een waar Kirby de hoofdrol in speelt, wat des te meer reden is om er naar uit te kijken. Het is namelijk een tijd geleden dat we een Kirby game konden spelen (Kirby Fighters 2, 2020). Nu kunnen wij op de Nintendo Switch een uitgebreid 3D avontuur tegemoet zien, waar je de nodige platform vaardigheden voor nodig zult hebben. PlaySense heeft de kans gekregen om ruim voor de release al een deel van Kirby and the Forgotten Land te spelen. Normaal is een grote mond hebben niet de bedoeling, maar in het geval van Kirby is dat alleen maar een goed iets!

Zeer gevarieerde gameplay

Het eerste wat meteen opvalt is hoe soepel en gemakkelijk de gameplay is. Met Kirby kan je met een druk op de knop vanalles opzuigen en terugschieten. Simpel, maar doeltreffend en vooral leuk om te doen. Wil je dit repertoire aan offensieve vaardigheden uitbreiden, dan dien je je te wenden tot de vijanden en deze op te zuigen. Afhankelijk van de vijand, verander je daarin met een extra vaardigheid als je deze doorslikt. Dus laten we zeggen dat je een ridder-achtige wezen opslokt, dit ervoor zal zorgen dat je een groene muts krijgt en de beschikking hebt over een zwaard. Zo kan je lekker gaan hakken en zelfs combo’s maken als je het met springen combineert.

Althans ‘springen’, want echt traditioneel springen doet Kirby natuurlijk niet echt. Door lucht in te houden kan je als het ware zweven en jezelf met hopjes hooghouden. Wat we hier tot nu toe beschrijven is alles wat je kent en weet van wat Kirby kan, maar dit voor het eerst doen in een platform 3D setting is ontzettend leuk en vrij verfrissend. Maar ook de variatie in de gameplay die je krijgt door verschillende vijanden op te zuigen, zorgt ervoor dat je alles wilt uitproberen. Naast bijvoorbeeld het eerder genoemde zwaardvechten, kan je ook bommen gooien, vuur spugen, ijsblazen of jezelf als een zee-egel oppompen vol met stekels. Hoewel we tot nu toe maar een handjevol vijanden zijn tegengekomen, voelt het wel alsof we steeds iets nieuws aan het doen zijn. En over iets nieuws gesproken…

Een mondvol opties

Hetgeen wat toch het meest weet te zorgen voor de variatie in de gameplay, is dat Kirby ontzettend grote objecten kan opslokken, zoals een trap of een auto. Als je in een auto verandert, dan kan je er daadwerkelijk mee gaan scheuren, maar er is meer. Gezien jij de auto bent, kan je ook je vijanden aanrijden door ertegen te rammen en tevens vaart maken door te boosten. Of wat anders: denk er bijvoorbeeld ook aan een drinkautomaat op te slokken, ook dat is mogelijk. Jij bent dan de drinkautomaat en je schiet dan blikjes drinken naar je vijanden. In zo’n geval ben je wel wat trager en kan je ook niet erg hoog springen. Een hopje kan er amper vanaf en door dit soort belemmeringen zegt de game vanzelf wanneer het wel welletjes is met deze ‘Mouthful Mode’.

Hetgeen wat we tot nu toe gespeeld hebben is de volledige eerste wereld in Kirby and the Forgotten Land. Zo hebben we verschillende levels voltooid, waarvan het laatste level een boss level is. De game begint vrij gemakkelijk en casual, maar bij de bossfight moesten we toch even rechtop gaan zitten. Je zult dan echt moeten knokken om de Waddle Dees (inwoners van de wereld) terug te halen. Want ja, dat is uiteindelijk de kern van de game: de ontvoerde Waddle Dees terug zien te vinden in de verschillende levels. Niet alleen kun je ze los in de levels vinden, ook dien je bepaalde uitdagingen te voltooien om zo extra Waddle Dees te bevrijden. Dit zorgt er op een prima wijze voor dat je een level vaker wilt spelen om het honderd procent te halen.

Want je hebt ook nog een uitvalsbasis: het Waddle Dee-dorp. Hoe meer Waddle-Dees je bevrijdt, hoe meer mogelijkheden je hier krijgt. Omdat we hier nog niet alles hebben kunnen ervaren, houden we dit tegoed voor in de review. Er is echter wel een onderdeel dat we hier hebben kunnen uitproberen en dat is de Waddle Dee-wapenwinkel. In deze winkel kan je van alle kopieervaardigheden die je bent tegengekomen, een upgrade vinden en toepassen. Om een voorbeeld te geven: de kopieervaardigheid waarmee je vuur kunt spuwen, kun je upgraden naar een vulkanische variant, waarmee je gloeiend hete stenen op snelle wijze kunt uitspugen. Het is daarom de moeite waard om vooral deze winkel goed in de gaten te houden.

Hongerig naar meer

We hebben tot nu toe de eerste paar levels kunnen beleven, maar we willen de hele game van begin tot eind op deze manier opvreten. Hetgeen wat we tot nu toe hebben kunnen spelen bevalt ons uitstekend en dan hebben we nog niet eens alles kunnen bespreken. Neem bijvoorbeeld de optie om de game in coöp te spelen. Zo is Bandana Waddle Dee een echte bikkel die een speer hanteert. Mocht een tweede speler mee willen doen, dan neemt diegene de rol over van Bandana Waddle Dee en kan je met zijn tweeën de levels voltooien. En we hebben het ook amper gehad over de vele kleuren en de vooral rijk gedetailleerde levels, die van het Nintendo Switch OLED scherm afspatten. Hier zijn wat concessies aan gebonden, maar daar komen we in de review later op terug.

Voorlopige conclusie

De tijd die we hebben kunnen spenderen in de eerste wereld van Kirby and the Forgotten Land was zeer vermakelijk. Het speelt lekker weg en aan variatie geen gebrek. Dit door de vele kopieervaardigheden die Kirby kan bemachtigen door vijanden op te slokken, die stuk voor stuk allemaal leuk zijn om mee te spelen. De afwisseling van het opslokken van grote objecten middels de Mouthful Mode is een vooral humoristische afwisseling die tot nu toe erg geslaagd is en waar we alleen maar meer en gekkere toepassingen van willen zien. Het is nu vooral aankijken of deze variatie behouden blijft door de gehele game heen en ook of de verschillende levels in andere werelden net zoveel plezier kunnen brengen. Kirby and the Forgotten Land lijkt tot nu toe op het juiste pad te zijn.