Op de 25ste van maart kan iedereen die van Kirby houdt aan de slag met Kirby and the Forgotten Land. Bij ons kan je in de review lezen dat de game om op te vreten is. Om te vieren dat Kirby een zeer toffe 3D game heeft, was Nintendo zo vriendelijk om wat lekkers op te sturen. Gezien dit jaar ook in het teken staat van het 30 jarige bestaan van Kirby, is het niet meer dan toepasselijk om de roze zuigbol even in het zonnetje te zetten.

Mocht je de game nog niet gepreordered hebben in de Nintendo eShop, dan kan je het hier ook alvast aanschaffen of voor gewoon tegoed zit je hier aan het juiste adres. Zonder meer moeten wij ook aanraden de game te spelen op een Nintendo Switch OLED, gezien de kleuren van je scherm af zullen spatten. Wij wensen in ieder geval iedereen die de game zal aanschaffen ontzettend veel plezier. Op 27 april is Kirby echt 30 jaar oud, dus verwacht nog een extra feest!