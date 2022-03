Kirby and the Forgotten Land is sinds vandaag verkrijgbaar en in onze review heb je al kunnen lezen dat de game zeker de moeite waard is. Het eerste volwaardige 3D-avontuur van deze roze ‘held’ weet de juiste snaar te raken qua gameplay, stijl en ervaring.

Daarnaast liegen de cijfers er niet om, dus je kunt Kirby and the Forgotten Land blind aanschaffen. Als je nog twijfelt kun je een demo in de Nintendo eShop vinden en anders kan de onderstaande launch trailer je wellicht helpen.