We mogen sinds deze maand eindelijk aan de slag met een nieuwe Kirby-game – de eerste 3D-titel in de geliefde franchise – en Kirby and the Forgotten Land wist bij ons hoge ogen te gooien. We prezen onder meer de soepele gameplay, grafische stijl en de vele uren speelplezier die de game in petto heeft.

Mocht je inmiddels bezig zijn met de game, maar krijg je toch wat meer tegenstand dan je zou willen zien? Dan kunnen de Present Codes soelaas bieden. Deze codes kun je indienen bij de Waddle Dee-liveries en ze geven je vervolgens kleine extra’s die je op weg kunnen helpen. We hebben de volledige lijst hieronder gezet, hoewel een aantal codes wel een einddatum hebben.