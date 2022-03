Morgen ligt het nieuwste avontuur van Kirby voor de Nintendo Switch in de winkels. Als je twijfelde of de game wel leuk zou zijn, dan hoef je daar niet bang om te zijn. Verschillende media hebben de game al beoordeeld en het overgrote deel is uiterst positief gestemd.

Kirby and the Forgotten Land is het allereerste avontuur dat zich volledig in 3D afspeelt. Hierdoor was het natuurlijk afwachten of dit zou werken en dat blijkt gelukkig het geval te zijn. Het hoogste cijfer wat de Switch-exclusive op het moment van schrijven heeft gekregen is een 10 en het laagste een 6.5. Onze Chris gaf het spel een mooie 9.

Hieronder zie je een overzicht van de cijfers die een aantal websites hebben gegeven.