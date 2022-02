Over iets minder dan een maand komt Kirby and the Forgotten Land uit en nu de release dichterbij komt, laat Nintendo steeds meer van de game zien. Tijdens de meest recente Nintendo Direct-presentatie werd de zogeheten ‘Mouthful Mode’ getoond, een feature waarmee Kirby objecten kan inslikken, wat weer nieuwe gameplaymogelijkheden met zich meebrengt. Daarnaast kregen we onlangs ook een nieuwe gameplayvideo te zien.

Nu heeft Nintendo opnieuw een trailer uitgebracht. Het is een korte trailer van een halve minuut, waarin naast opnieuw de Mouthful Mode ook de combat, coöp en diverse omgevingen te zien zijn. Check de beelden hieronder.

Kirby and the Forgotten Land verschijnt op 25 maart voor de Nintendo Switch.