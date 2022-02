Nintendo brengt op 25 maart Kirby and the Forgotten Land uit voor de Nintendo Switch. Tijdens Nintendo Direct hebben ze een nieuwe trailer laten zien, die het nodige aan gameplay toonde. Zo valt te zien dat Kirby grote objecten kan inslikken om vervolgens daarnaar te veranderen.

Kirby als een auto in de game of een ballon? Het kan allemaal. Bekijk deze nieuwe trailer hieronder en noteer de genoemde datum in je agenda!