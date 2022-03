Eind februari konden we al melden dat insiders te kennen gaven dat Sony van plan is om een nieuwe State of Play uit te zenden deze maand. Nu doet ook GameReactor een duit in het zakje en meldt dat ze op basis van eigen bronnen zeker weten dat er een State of Play aan zit te komen.

Sterker nog, de uitzending zou erg dichtbij zijn waarbij alles naar aanstaande donderdag wijst. De vraag is echter of het daadwerkelijk doorgaat, want ze melden tevens dat Sony overweegt om de uitzending uit te stellen naar later in maart vanwege de oorlog in Oekraïne. Het staat dus op wat losse schroeven.

Volgens GameReactor zouden verschillende ontwikkelaars – die hun titels in de uitzending zouden gaan laten zien – om uitstel gevraagd hebben. Dit omdat ze de aandacht op de oorlog in Oekraïne daar niet weg willen halen. Het uitstel zou indien correct een week of twee zijn.

Indien er deze week nog een State of Play volgt, dan zal de aankondiging ongetwijfeld zeer snel komen.