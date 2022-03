Sifu heeft inmiddels wel bewezen dat vechtgames geïnspireerd door oosterse vechtkunsten in de smaak vallen en spelers van die game hebben alweer iets nieuws om naar uit te kijken. Zo is vanavond tijdens State of Play Trek to Yomi getoond, een game die eind vorig jaar al werd aangekondigd maar nog weinig onder de aandacht is geweest.

De game hanteert verschillende camerastandpunten, waarbij je als zwaardvechter het gevecht aangaat. Als speler neem je de rol aan van Hiroki, die zijn stervende meester heeft gezworen het dorp en de mensen die hij lief heeft te beschermen tegen alle gevaren. De eenzame samoerai wordt echter aan een tragedie onderworpen en hij zal aan zijn plicht moeten voldoen door alleen verder te reizen en de confrontatie met zichzelf aan te gaan.

Bekijk de nieuwe trailer van Trek to Yomi hieronder. De game verschijnt deze lente voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.