Het samoerai-tijdperk en de algehele Japanse setting is er een die ontzettend geliefd is en we zien dit met regelmaat terugkomen. Denk hierbij zoal aan het succesvolle Ghost of Tsushima. Deze lente verschijnt ook de sfeervolle 2D-game Trek to Yomi in de schappen. Een exacte releasedatum ontbreekt helaas nog, maar we krijgen nu wel wat meer gameplay voorgeschoteld.

In deze trailer draait het allemaal om de vele zwaardgevechten en dit ziet er actievol en bruut uit. Dankzij de zwart-wit beelden doet het denken aan de films van Kurosawa en de presentatie smaakt wel naar meer. Diverse omgevingen, zoals instortende gebouwen, een ruisende rivier en nog meer zal je voorbij zien komen in deze bloederige trailer die je hieronder checkt. Doet de trailer het niet, check het dan op YouTube.