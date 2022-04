In een interview met GamingBolt laat regisseur Marcin Kryszpin weten dat het ongeveer vijf uur duurt om Trek to Yomi op de normale moelijkheidsgraad uit te spelen. Dat betekent echter niet dat er dan niets meer te doen valt in de game. Naast het verzamelen van collectibles zijn er namelijk ook vier verschillende eindes om te ontdekken.

Zodra je de game voor de eerste keer hebt uitgespeeld, komt er ook een nieuwe modus beschikbaar genaamd ‘One hit, One Kill’. In deze modus gaat het er allemaal een stuk sneller aan toe en zoals de naam al aangeeft, is het bij ieder foutje gelijk game over. Trek to Yomi komt op 5 mei op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit.