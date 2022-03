De free-to-play shooter Gundam Evolution werd initieel aangekondigd door Bandai Namco voor de pc, maar tijdens de meest recente State of Play uitzending werd duidelijk dat deze titel ook naar consoles zal komen. Binnenkort kan je in je mechsuit stappen en lekker knallen op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.

Vanaf 7 april volgt een netwerktest op pc, waarvoor je je via deze link nu kan opgeven. Een test voor consoles lijkt ook te volgen, maar daar zijn momenteel nog geen specifieke details over gegeven.

Voor de gelegenheid kregen we ook enkele nieuwe trailers, die ons de verschillende game modi en heel wat verschillende mech suits voorstellen. Je kan alle trailers hieronder bekijken. Gundam Evolution verschijnt ergens in de loop van 2022.