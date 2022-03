Sony heeft al twee afleveringen van State of Play uitgezonden, dus wordt het tijd dat Microsoft ook weer met een showcase op de proppen komt. Volgens de bekende insider Nick Baker doet de Xbox-afdeling het dit jaar wat kalmer aan dan diens concurrenten.

Zo liet Baker weten dat zijn bronnen melden dat er dit jaar maar twee Xbox showcases op stapel staan. De eerste zal in mei worden uitgezonden en de tweede in september. Het is wel vreemd dat er een showcase voor mei gepland staat, aangezien een maand later de E3 begint en Microsoft is elk jaar present op dit evenement.

Het kan zijn dat het Amerikaanse bedrijf dit jaar besluit de E3 te laten voor wat het is of dat zij zoveel nieuws te melden hebben dat ze zowel een showcase als een presentatie op de gamesbeurs kunnen vullen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de informatie van Baker simpelweg niet klopt.