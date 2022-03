Review | Roccat KONE XP – Onlangs hebben we een paar producten van Roccat onder handen mogen nemen. Vooral de Roccat KONE Pro Air viel bij ons erg in de smaak. Een gaming muis die behoorlijk interessant is voor gamers die net even dat extraatje willen hebben op competitief vlak. De prijs is er ook wel naar en misschien is in dit geval een alternatief de moeite waard om je er eens toe te wenden. Zo hebben we een andere KONE muis van Roccat binnengekregen: de Roccat KONE XP. Dit keer niet draadloos, maar wel lichtgevender dan ooit. In deze review bekijken we of de KONE XP minstens zo de moeite waard is als de Roccat KONE Pro Air. Een ding staat in ieder geval al vast: de muis is lekker opvallend!

Een zeer extravagant uiterlijk

Om maar even met de olifant in de kamer te beginnen, de muis moet het behoorlijk van de RGB-verlichting hebben. Door het hele ‘lichaam’ van de KONE XP lopen strepen die doen oplichten (op de kont van de muis heb je het logo van Roccat) en daartussen is de muis voorzien van RGB-verlichting. De zijkanten van de muis zijn gewoon zwart of wit plastic met subtiele lijnen voor griptextuur. Ongeveer 22 LED-lampjes zorgen voor een kleurrijk schouwspel op je bureau, en dat is erg bijzonder om te zien. Maar weinig muizen zien er zo extravagant uit. Lekker opvallend en voor de liefhebbers van RGB-producten eigenlijk een must. Via de software kan je naar hartenlust de RGB-instellingen aanpassen, hoewel we hier net even wat meer opties in wilden zien. We kunnen er desondanks kort over zijn: de muis ziet er erg cyberpunkie uit en dat is tof! Maar er is meer dan alleen maar de kleurtjes om te bespreken.

De Roccat KONE XP is qua omvang een vrij flinke jongen te noemen (126mm lang, 76mm breed en 40mm hoog). Bij uitstek een palmgrip muis door zijn grootte, (fingertip zou ook nog wel lukken). Voor de clawgrip gebruikers is de KONE XP wel erg fors te noemen, dus niet meteen een aanrader voor deze categorie muisgebruikers. Hoewel de muis vrij bol is onder je handpalm, kan je duim in ieder geval wel mooi rusten in een inkeping. Hier komt een hoop bij kijken, want aan knoppen geen gebrek. Zo heb je, daar waar je duim rust, er vier extra knoppen boven. Onder je duim een Easy-Shift knop, waarover later meer. Bij de linker muisknop vind je nog plus- en minknoppen die je eventueel kunt gebruiken om je DPI te verhogen of voor wat anders. Het scrollwiel kan je ook op verschillende manieren gebruiken: indrukken, maar ook naar links en rechts klikken. Onder het scrollwiel heb je nog een aparte (rubberen) DPI-knop om te schakelen tussen verschillende DPI-profielen.

Je kan er erg veel mee doen

Via de Roccat SWARM software kan je alle 15 knoppen compleet instellen naar je eigen behoeftes. Je kunt bijvoorbeeld de Easy-Shift (dubbele functies geven aan andere knoppen) ook naar een gewone extra knop omtoveren voor andere wensen. Wat je ook bedenkt, het is in te stellen met de muis, waardoor je de Roccat KONE XP volledig naar eigen smaak kan inrichten. De ongeveer 104 gram wegende muis is wat zwaarder dan bijvoorbeeld de Roccat KONE Pro Air, maar gezien de hoeveelheid knoppen en functies is dat niet heel gek. De kabel is gestoffeerd en is ook erg licht (de zogeheten Phantom Flex kabel), wat in combinatie met de gladde PTFE onderdelen op de onderkant van de muis ervoor zorgt dat je erg soepel met je muis over je muismat kan glijden. Een paar gram lichter had de KONE XP doen sieren, maar tegenover de functies die je ervoor krijgt en de fijne ergonomie die het al heeft, is het een klein punt van kritiek waar we langs kunnen kijken.

Want ja, de muis ligt lekker in je hand. Hoewel zijn wat grotere formaat, is het precies fijn genoeg voor een hand die een gemiddelde grootte heeft. Enkel bij de duim kan er wel iets meer ruimte zitten, gezien onze duim al snel op de Easy-Shift knop rust, die redelijk gevoelig is. Een kleine beetje meer ademruimte was geen overbodige luxe geweest. Gelukkig kan onze duim vrij netjes rusten tegen de vier bovenste knoppen, die aardig stevig zijn en niet zo vatbaar zijn voor het per ongeluk indrukken ervan. De feedback van alle knoppen is bijna allemaal hetzelfde. Zo klikt alles net zoals je linker- en rechtermuisknop. De plus- en minknop klikken wat voller, maar niet heel veel anders dan de rest. De DPI-knop heeft wel een mushy feedback en in combinatie met de gladde rubberen knop voelt dat erg fijn. Zo is alles bij elkaar elke knop erg plezierig om te gebruiken op de Roccat KONE XP, die een prijskaartje heeft van ongeveer € 89,99.