Review | Roccat KONE Pro Air – Er is nogal wat aanbod qua gaming muizen. Wij zien ook door de bomen het bos niet meer en verlangen naar een tijd waarin je gewoon één product had dat gewoon alles goed deed. Dat is zeker handig als je een fanatieke gamer bent. Dit wordt des te interessanter als je competitief ingesteld bent en je een gaming muis zoekt die je alles kan bieden in een pakket. Roccat heeft dan misschien wel iets interessants voor je. Veel competitieve muizen moeten licht zijn, zodat je lekker snel kan glijden over je muismat, de klikjes op de knoppen moeten een fijne feedback hebben en het gebruikersgemak mag nooit belemmerd worden door een te zware kabel. Nee, je wilt een draadloze muis die als een Bambi over het ijs glijdt met een snelheid van Usain Bolt. De Roccat KONE Pro Air lijkt dit pakket te bieden…

Beoordeel een boek nooit op zijn kaft

De Roccat KONE Pro Air heeft op zijn allerminst een interessant ontwerp. De volledig matzwarte muis heeft aan de linkerkant twee extra knoppen die glanzend zwart zijn. Het scrollwiel heeft een ribbelig profiel met een leren coating. Op de rug van de muis zie je subtiel het logo van Roccat met eronder KONE geschreven in zilveren letters. Tot nu toe vrij simpel en gewoontjes, totdat je de muis aanzet. Daar waar je vingertoppen rusten op de uiteinden van de linker- en rechtermuisknoppen, zijn LEDjes verwerkt. Deze gedeeltes zijn ook doorzichtig gemaakt, waar de regenboogkleuren doorheen kunnen schijnen. Het is leuk bedacht en maakt de muis ook zeker uniek, maar we kunnen niet ontkennen de twee LED-punten prominent te zien.

Een stoer design dat een beetje goedkoop overkomt. Misschien voor de volgende keer dat het lichteffect iets verfijnder erin verwerkt kan worden. Maar genoeg kritiek op een tweetal lichtjes, de muis is een palmgrip/fingertip muis die tevens (mits grotere handen) ook wel als een clawgrip gebruikt kan worden. Het is ook een wat bredere muis. Een hand van gemiddelde grootte kan er volledig op rusten op zeer comfortabele wijze. Omdat de muis draadloos is, ervaar je geen enkele vorm van belemmering tijdens gebruik. Zo vind je in de doos de dongle voor draadloos (2.4Ghz) gebruik en met de bijgeleverde USB-C kabel kan je de muis (snel)laden. De stoffen, lichte en zeer soepele kabel, mocht je onverhoopt even je muis moeten opladen, is amper een factor wat roet in het eten gooit bij gebruik.

Indrukwekkende prestaties

Aan de onderkant van de muis kun je de kleine USB-dongle verstoppen. Daarboven vind je een schuifknop voor het aanzetten van de Roccat KONE Pro Air. Je hebt twee opties: zoals eerder aangegeven kan je de muis draadloos via 2.4Ghz gebruiken, maar ook via Bluetooth. Het mooie is dat je tot 100 uur de muis non-stop kunt gebruiken, dus het duurt wel even voor je de oplaadkabel erbij moet halen. Boven de aan- en uitknop heb je nog een DPI knop, maar dat is een gemiste kans in dit geval. De Roccat KONE Pro Air heeft naast de twee extra knoppen bij je duim en het scrollwiel geen extra indrukonderdelen. Er is ook meer dan genoeg ruimte onder het scrollwiel om daar een DPI-knop kwijt te kunnen, dus dit extra beetje gebruikersgemak mist.

Voor € 129,99 zijn er wel nog een paar elementen die het een en ander goed weten te maken. Zo is het een erg lichte muis. De ongeveer 75 gram laat je, in combinatie met de zeer gladde onderkant, echt zoeven over je muismat. Wrijving en gewicht zijn hierin beide factoren die eigenlijk geen invloed zullen hebben op je game prestaties. Dit is indrukwekkend te noemen. De Owl-Eye sensor aan de onderkant van de muis heeft een DPI van 19.000, de eerder genoemde 100 uur accuduur en het minimale gewicht maken de KONE Pro Air niet alleen op papier de moeite waard, maar ook in de praktijk.

Alles uit de kast trekken

Iets wat een beetje gek is, zijn misschien de muisklikjes die je hoort bij de linker- en rechtermuisknoppen. Ze produceren een klik wat de holheid van de muis doet galmen, terwijl het wat zwaarder is dan je verwacht van traditionele muisklikken. De extra knoppen bij je duim hebben deze traditionele muisklikken dan weer wel, wat een klein beetje de omgekeerde wereld is. Dit komt doordat de linker- en rechterknoppen optische Titan Switches gebruiken, wat het geluid verklaart. Ondanks dat de muis lekker soepel kan glijden en zeer licht is, voelt het in de hand robuust aan en je krijg niet het gevoel dat je goedkoop plastic in je hand hebt. Ook het scrollwiel is lekker stevig en geeft een heerlijke feedback bij het rollen. Er mist wel de optie om het in een vrije loop te laten draaien.

Dit gevoel van kwaliteit verdwijnt wanneer je met de software van Roccat bezig bent. De Roccat SWARM software biedt veel opties, zoals profielen instellen, macro’s, DPI settings, kleuren aanpassen en effecten (zoals de AIMO van Roccat), de polling rate aanpassen (tot 1000Hz) en nog veel meer. Alles wat je eigenlijk verwacht en eist qua instellen en dat is alleen maar een pre. De software zelf wil alleen compleet eigenwijze dingen doen en soms ook gewoon weigeren mee te werken. Met een premium product als dit, mogen dit soort praktijken zich eigenlijk niet voordoen.