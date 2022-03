Over enkele dagen komt Grand Theft Auto V uit voor de huidige generatie consoles, waarmee we de avonturen van Michael, Franklin en Trevor dus ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S kunnen gaan beleven. Naast het singleplayer avontuur is er natuurlijk ook GTA Online, waarvan de ondersteuning nog altijd op volle snelheid doorgaat. Ook deze week heeft Rockstar Games weer een nieuwe update gebracht.

En dat betekent dat er zoals gebruikelijk weer diverse modi zijn waarin je nu meer GTA$ en RP kunt verdienen. In Smuggler Sell Missions en Air Races zijn de beloningen drie keer zo hoog als normaal. Hunting Pack (Remix), Short Trips en Flight School geven je dubbele beloningen. Als je deze week een Short Trip voltooit krijg je zelfs nog meer bonussen in de vorm van GTA$100K en de Black SA Fitted Cap.

Racefanaten hebben nog meer om naar uit te kijken, want zij kunnen deze week een gratis sportwagen verdienen. Wanneer het je lukt om vijf dagen achter elkaar een Pursuit Race te winnen, dan krijg je de Pfister Comet S2 Cabrio als beloning. Verder kun je, als het geluk aan jouw zijde is, de Übermacht Zion Classic winnen bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

Tot slot zijn er nog enkele kortingen waarvan je kunt profiteren en die hebben we hieronder op een rij gezet.