Komende week verschijnt Grand Theft Auto V op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, wat al de derde generatie consoles wordt waarvoor de game uitkomt. Inmiddels wordt het dus ook wel tijd dat Rockstar Games met een nieuw deel op de proppen komt en vorige maand bevestigde de ontwikkelaar dat een nieuw deel inderdaad in de maak is, al mag dat geen verrassing genoemd worden. De vraag is nu vooral wanneer Grand Theft Auto VI uitkomt en veel geruchten van de laatste tijd wijzen op een moeizame ontwikkeling.

Nu is er opnieuw een gerucht over de game opgedoken, afkomstig van de Franse website Rockstar Magazine. Chris Klippel, de oprichter van de website, heeft op Twitter namelijk gemeld dat Rockstar Games met de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI een “belangrijke mijlpaal” heeft bereikt. Wat deze mijlpaal inhoudt gaat hij verder niet op in, maar volgens Klippel betekent het wel dat de ontwikkeling hierdoor in een hogere versnelling terecht is gekomen.

Verder acht Klippel het denkbaar dat Grand Theft Auto VI aan het einde van dit jaar officieel wordt aangekondigd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we er waarschijnlijk nog wel een flinke tijd op moeten wachten. Grand Theft Auto VI zal namelijk, volgens de informatie van Klippel, niet voor het einde van 2024 uitkomen. Het blijft voorlopig speculeren, maar laten we hopen dat Rockstar het inderdaad allemaal weer op orde heeft met de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI.

https://twitter.com/Chris_Klippel/status/1502193248281976833