Eind vorige maand bracht Valve de Steam Deck officieel uit. Veel mensen wachten door beperkte voorraad nog op hun exemplaar, maar de eerste geluksvogels kunnen inmiddels aan de slag met deze ‘handheld pc’. Steam Deck draait standaard op een speciale versie van SteamOS, maar het apparaat biedt gebruikers de mogelijkheid om er een ander besturingssysteem op te installeren.

Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om Windows te installeren op de Steam Deck. Tot voor kort was daar alleen nog geen officiële ondersteuning voor, maar daar is nu verandering in gekomen. Er zijn nu namelijk officiële Windows drivers voor Steam Deck uitgebracht. Het gaat om drivers voor GPU, Wi-Fi, Bluetooth en audio. De drivers zijn via deze website te downloaden.

Momenteel ondersteunt Steam Deck alleen Windows 10. Ondersteuning voor Windows 11 staat wel op de planning. Wanneer die support precies komt is momenteel echter nog niet bekend.