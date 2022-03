Het zal waarschijnlijk geen verrassing zijn dat er momenteel achter de schermen van gigant EA hard gewerkt wordt aan verschillende projecten. Een nieuwe vacature die onlangs opdook op de site van EA geeft ons nu wat hints over één van die volgende projecten.

EA is namelijk op zoek naar een ‘Senior Game Designer – Encounters’ en geeft wat uitleg over wat deze job zal inhouden. Zo leren we dat deze persoon zal moeten werken aan een ‘AAA-game’ met ‘sandbox mechanics’. We merken ook op dat we te maken hebben met een dynamische wereld met interactieve verhalen. Klinkt allemaal veelbelovend, maar officiële details ontbreken momenteel nog. Lees hieronder een meer uitgebreide beschrijving van de vacature.

“Reporting to the Development Director, The Senior Designer, Encounters works with all disciplines to bring a rich, exciting open world to life for players to discover. The Senior Designer, Encounters is aware of current open world action games best practices, and is ready to push sandbox gameplay and interactive storytelling forward.

The Senior Designer, Encounters will spearhead a team in bringing a rich and dynamic game world to life. You’ll contribute to the design and structure of the world and own in detail how the world is populated with memorable characters and enemies. You’ll also guide standards, process, and workflows to unlock the creative power of your team and work with the wider team to accomplish the gameplay vision through playable content and regular playtesting.”