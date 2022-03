Take-Two Interactive heeft met Private Division een sublabel uit de grond gestampt, dat hen in staat stelt samen te werken met indie ontwikkelaars. Onder deze vlag zagen titels als OlliOlli World en de consoleversies van Hades reeds het levenslicht.

We spitsen dan ook onze oren wanneer Take-Two aankondigt dat Private Division enkele nieuwe partners erbij krijgt. Het gaat hier om Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo en Yellow Brick Games, studio’s die hieronder netjes opgehemeld worden.

“At Private Division we champion the best creative talent in the games industry and these four teams and the experiences that they are building represent an array of genres that will appeal to many different gaming audiences.”