Vampire: The Masquerade – Swansong werd tot tweemaal uitgesteld, maar op 19 mei zal de game nu hopelijk echt uitkomen. Er was alleen nog steeds geen gameplay van het spel getoond en daarom vonden Nacon en Big Bad Wolf Studios het tijd om dit nu wel te doen.

De video geeft je een goed idee van wat je van de gameplay van Vampire: The Masquerade – Swansong kunt verwachten. Zo zal je spelen met drie personages, die elk hun eigen specialiteit hebben. Als vampier zal je ook je bloedlust in toom moeten houden om niet op te vallen. Dit en meer wordt uit de doeken gedaan in de onderstaande video.