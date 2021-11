Nacon heeft verschillende games in ontwikkeling, maar vandaag hebben ze wat slecht nieuws gebracht. Ze hebben namelijk vier games uitgesteld en het gaat dan om: Vampire: The Masquerade – Swansong, Blood Bowl 3, Train Life: A Railway Simulator en Hotel Life: A Resort Simulator.

Vampire: The Masquerade – Swansong heeft gelijk een nieuwe datum gekregen, deze titel verschijnt nu op 19 mei 2022. Blood Bowl 3 zou in februari 2022 verschijnen, maar is naar een nader te bepalen datum opgeschoven, dus daarvan hebben we geen nieuwe releasedatum gekregen.

Train Life: A Railway Simulator staat nu gepland voor juni 2022 en Hotel Life: A Resort Simulator mogen we aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 verwachten. De reden voor het uitstellen van deze titels zit hem in de pandemie, die invloed heeft gehad op de productieschema’s.