Special | GTA V Remastered (PlayStation 5 versie) – Rockstar is zich ervan bewust: iedereen wil een nieuwe GTA zien. Om precies te zijn is GTA VI al volop in ontwikkeling en menig gamer staat te popelen om er alles van te zien. De hypes rondom deze franchise zijn altijd ongekend en geen beweging gaat geruisloos voorbij. Zo is GTA V tot op de dag van vandaag ontzettend populair en wordt week in, week uit mega veel verkocht. Er zijn ook veel soorten groepen spelers die af en toe de game spelen. Zo heb je gamers die sinds launch niks anders aan het doen zijn dan alle criminele fantasieën uitleven, daarnaast heb je een groep die de game af en toe casual opstart, maar er zijn ook genoeg mensen over die de game nog niet hebben gespeeld. Samen met de gamers die in een ver verleden voor het laatst de game hebben opgestart, maakt de PS5-versie een terugkeer naar Los Santos misschien wel de moeite waard. In dit artikel bekijken wij de PS5 remaster van GTA V.

De basics van GTA V remastered

We gaan niet het bekende pad bewandelen van alles uiteenzetten, maar een zeer korte inleiding kan geen kwaad. Je bevindt je in Los Santos en met drie uiteenlopende personages kan je een bijzonder avontuur beleven. Trevor is een lachwekkende psychopaat, Michael is een rijke stinkerd met een gekke familie en Franklin is een jongen van de straat die zich wil bewijzen. Tijdens het spelen kan je op elk willekeurig moment – mits iedereen vrijgespeeld – schakelen tussen deze personages, en zeker in de PS5-versie gaat dit in enkele momenten. GTA V kwam oorspronkelijk in 2013 uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360 en een jaar later werd de game opnieuw uitgebracht voor de PlayStation 4 en Xbox One, waardoor vrijwel iedereen bekend is met de game.

Nu is het tijd om over te schakelen naar current-gen en in dit geval betrekken we alle details tot de PlayStation 5 versie. Mocht je een van de gamers zijn die gewoon de opgepoetste versie wil spelen en verder gaan op het punt waar je bent gebleven, dan heb je de mogelijkheid om je progressie van de PlayStation 4 over te zetten naar de PlayStation 5. Via de PS4-versie kan je zowel de Story progressie als je Online progressie uploaden naar de Rockstar servers en deze weer via de PS5-versie downloaden om zo verder te kunnen spelen. Dit systeem kun je ook gebruiken bij de Xbox versie en is zelfs cross-platform beschikbaar. Een vrij omslachtig proces uiteindelijk: Het hoofdmenu is in deze ook veranderd en een stuk strakker vormgegeven met als doel zo snel mogelijk in de game (Story/Online) te duiken. Een nadeel hiervan is dat je in-game de meeste instellingen vindt, waaronder ook de optie om je save file te uploaden naar de Rockstar servers. Hoewel het werkt, had het wel wat intuïtiever gemogen.

De PS5 remake veranderingen

Er zijn een aantal toevoegingen aan de remaster van GTA V. Een van de belangrijkste zijn enkele grafische modi waar je uit kan kiezen. In totaal heb je drie smaken: Fidelity, Performance en Performance RT. Met Fidelity is de game ingesteld op 30fps (die niet altijd even stabiel is) met een resolutie van 4K. Met Performance heb je een 1440p resolutie (wat er gewoon puik uitziet) met een framerate van 60 beeldjes per seconde. Daarnaast heb je nog de laatste modus, Performance RT, waarin je ray tracing hebt met 60fps en een 1440p resolutie. Erg veel van de ray tracing hoef je niet te verwachten gezien het alleen maar betrekking heeft op de schaduwen en de framerate lijkt in deze een stukje minder stabiel te zijn dan in de gewone Performance modus. Dat gezegd hebbende, is geen van de performance modi locked, en ervaar je af en toe framedrops. Het mocht allemaal net even wat stabieler draaien, zeker voor zo’n oude game verwacht je dat er in ieder geval een modus is die met een locked framerate draait.

Je ziet aan de game zelf al wel dat het al een paar jaar oud is, maar door de resolutie bump en hogere framerate ziet alles er gewoon klinisch strak uit. De personages zijn vooral in de tijd blijven hangen, maar er valt niet te ontkennen dat je met deze versie van GTA V wel de meest soepele ervaring hebt voor de console. De game opstarten is in een seconde gebeurt en ook de Story modus hervatten gaat erg snel. Alleen het inladen van GTA Online duurt een paar tellen te lang, hoewel het in vergelijking met de PS4-versie een verademing is. Kort gezegd brengt GTA V remastered een veel snellere en soepelere ervaring met zich mee dan de last-gen versie, dus als je van plan bent honderden (of meer) uren in GTA V (Online) te steken, dan is deze editie eigenlijk al de moeite waard.

GTA Online ervaringen en veranderingen

Voorheen moest je helemaal onderaan de ladder beginnen en met een lijdensweg naar de top kruipen. Als je nu aan GTA Online begint, kan je deels dit trage begin overslaan. Je hebt namelijk de optie om gelijk aan de slag te kunnen in Los Santos. Zo krijg je een paar opties voorgeschoteld waarmee je een mooie start kan maken in je criminele carrière. Kies uit het zijn van een Executive (zakelijk iemand), een Biker (motorbendelid), Gunrunner (wapenhandelaar) of een Nightclub Owner. Eenmaal je keuze gemaakt krijg je direct vier miljoen GTA$ als budget om je startpakket samen te stellen. Denk aan een pand kiezen, een auto en wapens wat je zo luxe en duur kunt maken als je wilt. Het overgebleven geld is je zakcentje waarmee je je online avontuur begint.

Dit vlot lekker door, omdat je niet met lege handen zit met mensen waarmee je online Los Santos kan verkennen, aan flarden kan schieten of gewoon elkaar het leven zuur kan maken. Het is een toffe optie met GTA V remastered en eentje die vooral fijn is voor nieuwkomers om zo gelijk plezier te beleven in GTA Online zonder al teveel grindwerk voor een beetje bezit. Daarbij krijg je gelijk toegang tot de grandioze hoeveelheid content/updates die GTA Online door de jaren heeft gekregen (Heists, Dr. Dre een high five geven, enzovoort), dus aan speelplezier geen gebrek. Onze complimenten aan Rockstar voor deze toevoeging.

Voor wie is dit de moeite waard?

Voor de mensen die GTA V nog niet hebben gespeeld, is deze versie aan te raden. Je krijgt gewoon hier en daar quality-of-life verbeteringen, waardoor GTA V soepeler en beter dan ooit draait. Als je een fervent GTA Online speler bent, is om deze verbeteringen de remastered editie ook de moeite waard. Heb je in een ver verleden de game al gespeeld en wil je terugkeren naar Los Santos, dan heb je eveneens een valide reden om voor deze versie te gaan. Komt GTA V je de neus uit, dan is dat misschien de reden om het over te slaan. Hoewel men nog behoorlijk lang moet wachten op GTA VI, zullen er vast gevallen tussen zitten die deze editie uit verveling gaan aanschaffen. Even het dollen daargelaten, Rockstar had qua grafische modi meer moeite mogen nemen. Het is allemaal gewoon niet honderd procent stabiel en ook de ray tracing toevoeging is niet spectaculair. Dat voor zo’n oude game op zo’n sterke console als de PS5 (in dit geval), is toch wel een beetje frappant te noemen. De optie om een snelle instap te maken in GTA Online is dan weer een zeer sublieme toevoeging, dus het ligt echt aan je GTA V behoeftes of je deze editie in huis haalt.