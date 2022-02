Het is een publiek geheim dat Rockstar Games werkt aan een nieuw deel in de zeer populaire Grand Theft Auto franchise, maar we wachten nog altijd op een officiële aankondiging. Tot op heden moesten we het vooral met geruchten doen, maar Rockstar heeft nu zelf ook een bericht de deur uit gedaan.

Op Twitter melden ze namelijk veel vragen te krijgen over de volgende telg in de franchise en om dit in één keer te adresseren, geeft de ontwikkelaar aan dat ze actief bezig zijn met de ontwikkeling van het zesde deel.

Ook laten ze weten er naar uit te kijken om meer details te delen zodra ze daar klaar voor zijn. Wanneer precies, dat is helaas nog afwachten. Of het snel komt is ook niet duidelijk, voornamelijk omdat dit een vrij ongebruikelijke manier van communiceren is voor Rockstar als het op nieuwe games aankomt.

Het goede nieuws is natuurlijk dat we nu definitief de bevestiging hebben dat het zesde deel in de maak is!

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022