Zo nu en dan komt Sony met weekenddeals in de PlayStation Store en ook dit weekend is dat het geval. Momenteel kun je diverse games voor een lagere prijs aanschaffen en de korting kan oplopen tot wel 70%.

Onder deze games vallen enkele titels van Ubisoft zoals Rainbow Six Extraction en Watch Dogs: Legion, evenals bundels van verschillende games. Alle weekendaanbiedingen hebben we hieronder op een rij gezet. De aanbiedingen gelden tot en met 21 maart, morgen dus. Wees er dus snel bij als je van één of meerdere deals wil profiteren.

Assassin’s Creed Odyssey (PS4) – Van €69,99 voor €17,49

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising bundel (PS4/PS5) – Van €129,99 voor €45,49

Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion bundel (PS4/PS5) – Van €129,99 voor €45,49

DOOM Eternal Standard Edition (PS4/PS5) – Van €39,99 voor €15,99

Monopoly Madness (PS4) – Van €29,99 voor €19,49

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (PS4/PS5) – Van €49,99 voor €32,49

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition (PS4/PS5) – Van €59,99 voor €41,99

Watch Dogs: Legion (PS4/PS5) – Van €69,99 voor €19,59

Watch Dogs: Legion – Gold Edition (PS4/PS5) – Van €99,99 voor €34,99

