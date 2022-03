Ubisoft heeft zoals gewoonlijk veel games in ontwikkeling, waarvan een groot gedeelte reeds is aangekondigd. Volgens een nieuw bericht van Xfire van de hand van insider Tom Henderson, heeft Ubisoft ook nog wat grote titels achter de hand. In een uitgebreid artikel gaat hij langs alles wat nu in de maak is.

Opvallend in het overzicht is dat er gewerkt wordt aan een onaangekondigde Prince of Persia game, dit naast de remake die al geruime tijd in ontwikkeling is. Het gaat hier om een 2.5D game, die inspiratie haalt bij de Ori franchise. Prince of Persia lijkt dus enigszins terug naar de roots te gaan als dit klopt.

Andere games die momenteel in ontwikkeling zijn, zijn The Crew 3, Assassin’s Creed Rift en een vervolg op Immortals: Fenyx Rising. Klinkt allemaal plausibel als je het ons vraagt. Een nieuwe Assassin’s Creed is enigszins voorspelbaar, The Crew 3 lekte een poosje terug al en Immortals: Fenyx Rising deed het uitstekend, waardoor een vervolg gerechtvaardigd is.

De officiƫle aankondiging van de onaangekondigde titels moet natuurlijk nog plaatsvinden en volgens Henderson werkt Ubisoft al geruime tijd aan een groot showcase evenement. Dit zou rond de E3 moeten plaatsvinden, maar door de gebeurtenissen in de wereld staat dit evenement momenteel op hold.

Neem het voor nu echter met de gebruikelijke korrel zout, hoewel wij er niet gek van op zouden kijken als alles klopt. Bij nieuws lees je het natuurlijk hier.