Sony kondigde geruime tijd terug al aan dat ze bezig waren met een nieuwe feature voor de mobiele PlayStation app. En dat is het delen van captures vanaf de console direct naar je mobiel. De functie is in de Verenigde Staten en Canada al even beschikbaar en onlangs liet Sony weten de feature verder wereldwijd uit te rollen.

Het heeft even geduurd, maar de functie is nu ook in Europa en dan in het bijzonder de Benelux beschikbaar. Dit laat Sony PlayStation via Twitter weten. Via deze update is het nu mogelijk om screenshots en clips die je van games op de console maakt, direct naar de cloud te uploaden en vervolgens binnen te halen op je mobiel.

Dit maakt dat je de content ook vanaf je mobiel kunt delen én mobiel kunt opslaan.