In 2020 werd bekend dat Codemasters de officiële WRC-licentie had verkregen voor de periode van 2023 tot en met 2027. Dit betekent dat de ontwikkelaar vanaf volgend jaar als enige studio officieel gelicenseerde WRC-games mag maken. Toen die overeenkomst bekend werd gemaakt, gaf Codemasters aan dat dit niet ten koste zou gaan van de bekende DiRT-franchise. De studio zei toegewijd te blijven aan DiRT en meldde zelfs dat het team achter de DiRT Rally-games toen al aan een nieuw deel werkte. Nu lijkt dit toch wat anders uit te draaien.

Insider Tom Henderson meldt namelijk dat Codemasters zich nu wat betreft rallygames volledig focust op haar eerste WRC-game. DiRT Rally 3 was inderdaad in ontwikkeling, maar zou volgens Henderson eind vorig jaar geschrapt zijn. Het lijkt er zelfs op dat de gehele DiRT-serie voorlopig in de koelkast is gezet. Codemasters zal zich de komende tijd op niets anders dan F1, GRID en WRC richten, aldus Henderson.

Henderson baseert zich op zijn bronnen, maar er zijn ook al concrete aanwijzingen die in dezelfde richting wijzen. EA, dat Codemasters begin vorig jaar overnam, heeft het officiële Twitteraccount van de DiRT-games namelijk van naam veranderd. Het account heet nu simpelweg ‘EA SPORTS Rally’, wat ook lijkt te suggereren dat de focus niet meer op DiRT ligt.

Kortom: genoeg aanwijzingen dat we in de komende jaren weinig tot niets meer vernemen van de DiRT-games en dat Codemasters zich volledig gaat richten op WRC, nu de licentie in de handen van Codemasters komt te liggen. Uiteraard is het bericht van Henderson niet bevestigd, dus beschouw het voorlopig als een gerucht. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe WRC-game van Codemasters officieel wordt aangekondigd, maar deze staat vermoedelijk voor volgend jaar op de planning, wanneer de licentie officieel naar Codemasters gaat.