Ongeveer een jaar geleden doken hints op die leken te wijzen naar het bestaan van een game die zou draaien rond de populaire Star Wars serie ‘The Mandalorian’. Lange tijd bleef het stil rond het al dan niet bestaan van deze game, maar nu gaat de geruchtenmolen weer aan het draaien.

Tijdens een aflevering van de XboxEra Podcast sprak insider Nick Baker over deze game, want hij had een hele hoop nieuwe info gekregen. Hij wil echter nog niet alles prijsgeven, want hij wil graag eerst nog heel wat zaken bevestigen en meer zekerheid verkrijgen. Diezelfde Nick Baker sprak vorig jaar overigens ook al over het bestaan van een Mandalorian game.

“I swear to you all, I’m going to do more digging about The Mandalorian stuff to find stuff that’s it’s more concrete, because it’s true…right now, at least I’m currently right, there will be a Mandalorian game.

I don’t want to say all this other stuff unless I’m more sure about it.”