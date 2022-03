Het is geen geheim dat Xbox Game Pass een waar succes is gebleken. Deze service geeft je toegang tot een erg uitgebreide bibliotheek aan (bekende) games en dit tegen een erg aantrekkelijke prijs. Je zou bijna vergeten dat je op Xbox ook gewoon games op een ‘normale’ manier kan aanschaffen, buiten Game Pass om. Phil Spencer, het hoofd van Xbox, had het over deze kwestie in een recent interview met Sarah Bond.

“I often get asked by developers ‘if I’m not in the subscription am I just not viable on Xbox anymore?’. It’s absolutely not true. We look at retail; people selling games, buying games… it’s an important part of our [profit and loss].”

Dit neemt echter niet weg dat het succes van Xbox Game Pass verbazingwekkend goed blijft zijn. Volgens Bond zou een game die toegevoegd wordt aan de service gemiddeld acht keer vaker gespeeld worden dan wanneer de game nog geen deel uitmaakte van de service. Bovendien worden deze games ook langer gespeeld. Spencer is dan ook erg trots en tevreden met de huidige stand van zaken.

“I’m incredibly proud of the role that Game Pass has been able to play, not only in [Xbox’s] big first party games, but in the indie games and the great games people are playing.”

Er werd ook even een vergelijking gemaakt met services zoals Netflix, maar volgens Spencer is Xbox Game Pass nog steeds een eigen entiteit.

“This is where I sometimes contrast against other forms of media that we get compared to whether its music, whether its videos; I fundamentally believe a strength for us in the video game business is the diversity of business models and the strength of those.

[…] in team Xbox we invest in business models that developers are asking for and ensure those are flourishing.”