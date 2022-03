In Call of Duty: Warzone heb je qua maps momenteel de keuze uit twee opties: Caldera en Rebirth Island. De eerstgenoemde is de vervanger van Verdansk en het ziet er niet naar uit dat die map ooit terugkomt. Enerzijds omdat Activision al voor de release van Caldera aangaf dat Verdansk voor altijd zou verdwijnen, anderzijds vanwege beperkingen met betrekking tot de game.

Althans, de game vormt een beperking voor zichzelf. In een video interview met Activision werd de uitgever gevraagd naar map rotatie in Call of Duty: Warzone, waarop Josh Bridge, vice president of design, aangaf dat iedereen dat wil, maar dat een technisch probleem ze daarvan doet weerhouden.

En wat is dat technische probleem dan? Verrassing: de enorme omvang van de game. Als er meerdere maps aan de game worden toegevoegd neemt de omvang van Call of Duty: Warzone verder toe en als ze Caldera eruit halen, dan verliezen ze weer spelers en dat willen ze ook weer niet. Dit omdat de game dan opnieuw gedownload moet worden.

“We want that. We all want that. So, there’s a technical problem. The install and reinstall sizes are fucking crazy. If we pulled out Caldera and said OK, we’re going to drop in Verdansk, it could be like, essentially redownloading the size of Warzone. And every time we’ve done that, right, we lose players.”

Wel geeft Bridge aan dat ze echt kijken naar map rotatie mogelijkheden, maar dat het er voor nu niet inzit. Met andere woorden: Call of Duty: Warzone 2 zou mogelijk over map rotatie kunnen beschikken, aangezien die game al in ontwikkeling is en men ongetwijfeld iets aan de vereiste installatie zal doen.