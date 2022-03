Postal 4: No Regerts is al bijna tweeënhalf jaar te spelen, maar wel alleen als early access-versie. Volgende maand zal de first-person shooter echter eindelijk als volledige versie worden aangeboden.

Running With Scissors heeft via een video laten weten dat Postal 4: No Regerts op 20 april early access zal verlaten. Vanaf dan zal versie 1.0 beschikbaar zijn via Steam, GOG en Green Man Gaming.

De ontwikkelaar laat tevens weten dat de game na de release langdurig van extra content voorzien zal worden. Zo mag je de komende maanden onder andere nieuwe wapens en zijmissies verwachten. Hier blijft het echter niet bij, want er zullen gaandeweg ook verbeteringen worden doorgevoerd, waaronder grafische upgrades.

De video waarvan sprake check je hieronder.