Bandai Namco staat niet bekend als een bedrijf dat rigoureuze keuzes maakt, maar dat hebben ze nu wel degelijk gedaan. Een van hun games zal namelijk na nog geen twee jaar sinds de release uit de verkoop gehaald worden.

De desbetreffende game wist eind 2020 de top 5 te halen in één van de categorieën die Metacritic eind dat jaar opstelde. Dit was echter wel een categorie waar je liever niet in wil staan, die van meest slecht beoordeelde titel van 2020. Het gaat namelijk om Fast & Furious: Crossroads.

Bandai Namco wil kennelijk niet meer met deze game geassocieerd worden. De uitgever heeft besloten om Fast & Furious: Crossroads op 29 april om 04.00 uur uit alle digitale winkels te halen. De game aankopen is nadien dus niet meer digitaal mogelijk.

Als je de game digitaal hebt gekocht, dan blijft deze gewoon in je bibliotheek staan en kan je het ook na de eerder aangegeven datum blijven downloaden. Hetzelfde geldt voor de extra content die je eventueel hebt aangeschaft. De Japanse uitgever houdt ook nog de servers van het online gedeelte van Fast & Furious levend.