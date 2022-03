Keiichiro Toyama – nu aan de slag bij Bokeh Game Studio, maar vooral bekend als de geestelijke vader van Silent Hill – en Shinji Mikami – het brein achter Resident Evil en recenter ook The Evil Within – zijn bekende namen in de gamesindustrie. Deze twee figuren aan één tafel in gesprek zien gaan… het moet een droom zijn voor menig horrorfan. En dat is exact wat we krijgen in de eerste aflevering van de Golden Hour videoreeks, waarin Toyama andere grote namen uit de industrie interviewt.

Wat volgt, is een lang gesprek dat echter zeker een kijkbeurt waard is. Enjoy!