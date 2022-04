De Call of Duty franchise is al jaren op verschillende platformen te spelen, maar de Nintendo Switch schittert in afwezigheid. Bij de aankondiging dat de games gewoon naar de PlayStation blijven komen ondanks de overname van de uitgever door Microsoft, werd al aangegeven dat er naar de Nintendo Switch gekeken zou worden. Nadien werd het stil.

Een officiële aankondiging is nog altijd niet gedaan, maar er bestaat een kans dat Call of Duty: Black Ops 4 naar de Nintendo Switch komt. Dit blijkt uit een pagina op de Activision Support website, die aangeeft op welke platformen alle online services live zijn. Hier staat namelijk ook de Nintendo Switch aangegeven.

Dat is best gek, want er is geen recent deel voor de Nintendo Switch verschenen en ook Call of Duty: Black Ops 4 is niet voor dat platform beschikbaar. Is dit een opmerkelijke fout of een indicatie dat de game onderweg is naar het platform van Nintendo? De tijd zal het leren.