Black Ops 4 is inmiddels alweer in het ‘verre’ verleden, maar wist destijds toch de gemoederen bezig te houden. Voor het eerst was er namelijk geen klassieke singleplayer ervaring aanwezig en dat viel bij een flink aantal mensen niet echt in de smaak. Toch was er enige tijd een singleplayer ervaring in ontwikkeling, die nu via een uitgebreide post op Reddit is gelekt. De auteur van de post heeft namelijk met mensen die bekend zijn met de modus gesproken en heeft veel vroege afbeeldingen weten te bemachtigen.

In het lange bericht wordt omschreven dat er daadwerkelijk een singleplayer ervaring voor Black Ops 4 in ontwikkeling was. Deze zou onder de naam ‘Career’ gaan, waarin je in een 2 vs 2 opzet missies moest uitspelen binnen een bepaalde tijd, in sommige gevallen. Het idee was om het bekende format om te zetten naar een soort live service model, waarin de Specialists uit de multiplayer als verschillende facties zouden fungeren. Afhankelijk van jouw keuzes in de Career modus, zou bepaald worden welke factie er zou winnen.

Verder zou het verhaal zich afspelen in 2070, dat beter bekend zou staan als ‘The Year of the Chaos’. Vanwege een pandemie en allerlei andere wereldwijde problemen, zou het overal ter wereld een chaos zijn, waaruit twee facties naar voren kwamen. Een erg belangrijk personage in het verhaal is ‘The Journalist’, die achter de vijandelijke linie verslag zou doen van de misstanden die bij het Free People’s Army zouden plaatsvinden. Als speler zou je geregeld dit personage uit vijandelijk gebied moeten halen.

We hebben hier lang niet alles benoemd van wat er is opgedoken en we raden je dan ook aan om de Reddit thread te lezen als je alles wilt weten. Het is erg uitgebreid en zeer interessant om te ontdekken hoe de campagne er in vroege staat uitzag.