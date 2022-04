Microsoft is van plan om hun Xbox Game Pass service uit te breiden met een additionele abonnementsvorm. Dat meldt Windows Central op basis van eigen bronnen. Het gaat hier om een zogeheten ‘Family Plan’ dat toelaat dat meerdere mensen uit hetzelfde gezin gebruikmaken van de service. Een beetje vergelijkbaar met wat Nintendo doet met het Switch Online Family Plan.

De website is erg zeker van de zaak, maar aanvullende details zijn helaas niet bekend. Het is dus nog onduidelijk wanneer Microsoft dit precies zou willen lanceren en wat de prijs per maand zal zijn. Wel melden ze nog dat de hoogste tier van deze specifieke service vijf verschillende spelers toelaat, dus dat maakt het erg interessant voor grote gezinnen.

“According to trusted sources familiar with Microsoft‘s efforts, we can now confirm that Xbox is moving ahead with an Xbox Game Pass Family Plan, which should be set to launch sometime this year.”