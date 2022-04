Starfield zal eind dit jaar verschijnen en zo nu en dan krijgen we wat over de game te horen. Toch moet de grootse onthulling nog plaatsvinden en tot die tijd moeten we het met snippers doen. Vandaag een vijftal screenshots van de game, zij het wel van een build uit 2018.

Deze beelden werden op de Starfield Reddit geplaatst en hoewel het niet heel veel laat zien, gaat het om een bepaalde basis in de game. Beter iets dan niets, zeggen we dan maar. Naar verwachting zal de Starfield onthulling plaatsvinden tijdens een Microsoft evenement in de zomer, waarover geruchten rondgaan.

Starfield verschijnt op 11 november 2022.