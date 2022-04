Onlangs konden we al vertellen dat Unity tijdens GDC het ontwikkelingsproces voor PlayStation VR2 nader zou bekijken. De conferentie is inmiddels voorbij en er is nu een video opgedoken over het bewuste panel. De beelden – die op het moment nog als ‘Verborgen’ staan genoteerd op YouTube – gaan in op een aantal belangrijke features van PlayStation VR2.

Zo komen er onder andere zaken als foveated rendering, de feedback in de headset en de nieuwe Sense controllers aan te pas. De ontwikkelaars leggen bovenal uit hoe relatief simpel het is om dergelijke features in een game te bouwen, met bijbehorende code voorbeelden. Ook komt eye tracking langs, die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld het knipperen en bewegen van de ogen als input te gebruiken.