We weten eigenlijk nagenoeg alles wel over PlayStation VR2. Sony deelde in het begin van het jaar de specificaties van de VR-headset en eind februari mochten we de eerste foto’s aanschouwen. Volgens geruchten lanceert de headset in het eerste kwartaal van 2023 en het is nu eigenlijk wachten op de eerste echte in-game beelden.

Die lijken er aan te komen, want Unity houdt op 24 maart – tijdens GDC dus – een showcase die specifiek gaat over PlayStation VR2. De presentatie zal geleid worden door onder andere de senior graphics developer en senior product manager van Unity en gaat met name over wat Unity tot nu toe geleerd heeft over het ontwikkelen van games voor PlayStation VR2.