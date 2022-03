Sony houdt ons de afgelopen maanden goed op de hoogte omtrent PlayStation VR2. Begin januari deelde de fabrikant de specificaties van de virtual reality-headset en vorige week konden we voor het eerst zien hoe de opvolger van PlayStation VR er daadwerkelijk uitziet, dit middels een paar foto’s.

Dan rest nu nog de vraag: wanneer mogen we aan de slag met PlayStation VR2? De kerst van 2022 zou natuurlijk een logische zet zijn, maar volgens een nieuw gerucht moet de headset in het eerste kwartaal van 2023 lanceren, aldus PSVR Without Parole. De YouTuber deelde al eerder informatie over PS VR2 wat later bleek te kloppen.

Volgens het kanaal zou de lancering begin 2023 te maken hebben met de beperkte verkrijgbaarheid van halfgeleiders en dus de hoeveelheid PlayStation 5 consoles die in omloop zijn. Sony zou daarom besloten hebben om af te wachten tot er meer consoles bij mensen in huis staan voordat ze PlayStation VR2 willen lanceren.

Deze extra tijd zou Sony natuurlijk ook wat ademruimte geven om meer units van de virtual reality-headset te maken. Hoe dan ook, met de vaste stroom aan informatie vanuit Sony, zal het waarschijnlijk niet lang duren voordat ze zelf met een releaseperiode op de proppen komen. We houden het nieuws nauwlettend in de gaten.