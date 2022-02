Tijdens de CES eerder dit jaar onthulde Sony PlayStation de nodige details van PlayStation VR2. De opvolger van PlayStation VR moet op elk vlak een flinke verbetering zien, zo krijgt de virtual reality headset compleet nieuwe controllers. Maar ook de headset zal van een ander design zijn, maar het was wachten op de eerste beelden.

Via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist de eerste foto’s gedeeld en daarmee krijgen we een beter beeld van het nieuwe hardware product. De headset heeft ergens wel wat weg van het oorspronkelijke model voor de PlayStation 4, maar is qua kleurstelling en vormgeving ook op het design van de PlayStation 5 afgestemd.

Een ander belangrijk punt waar veel aandacht naar uit is gegaan, is de ergonomie van de headset. Sony heeft de feedback die ze op de eerste headset hebben gekregen meegenomen en op basis daarvan dit nieuwe model ontworpen. Naar eigen zeggen zul je tijdens het spelen niet eens merken dat je een headset op hebt.

Ook is de headset voorzien van de mogelijkheid om de lens af te stellen, zodat spelers de afstand tussen hun ogen en het beeld beter kunnen bepalen voor optimaal comfort. Wat betreft het gewicht zijn er ook stappen vooruit gemaakt, de headset is lichter dan het eerste model.

En heel belangrijk: er is een ventilatieschacht in de headset ingebouwd, waardoor lucht kan ontsnappen. Hierbij heeft de ontwerper de PlayStation 5 als voorbeeld genomen, die ook voorzien is van genoeg lucht uitgangen, wat de koeling dus ten goede komt. In het geval van de headset zou het beslagen glazen moeten reduceren, wat vrij vervelend kan zijn tijdens het spelen.