Special | Vooruitblikken op PlayStation VR2 – Virtual reality in gaming staat tot nu toe nog redelijk in de kinderschoenen. De content die ervoor beschikbaar is, zowel op console als pc, varieert van indrukwekkende tech demo’s tot korte games en sporadisch een zeer uitgebreid avontuur. Sony heeft het voordeel om via hun eigen platform, de PlayStation 4, op een toegankelijke wijze de VR-ervaring aan de man te brengen. Zo kan men veel van de verschillende soorten content uitproberen en ervaren. Het is door deze toegankelijkheid onder andere de reden dat PlayStation VR tot een VR succes genoemd mag worden, ook in vergelijking met de concurrentie als je kijkt naar alleen al de sales. Nu is het met de PlayStation 5 tijd om PlayStation VR van een opvolger te voorzien, die recent werd aangekondigd. Alles wat er tot nu toe bekend is omtrent deze nieuwe hardware van Sony bespreken we in dit artikel.

De specificaties

In grote lijnen kunnen we concluderen dat Sony met een flinke upgrade zal komen. Daar waar de allereerste PlayStation VR nog een middelmatig stuk hardware was in vergelijking met de concurrentie, zal PlayStation VR2 een grote jongen worden. Hieronder kun je voor de volledigheid een mooi overzicht van alle specificaties van PlayStation VR2 en ook de Sense controllers vinden. Wat als eerste opvalt is de hogere resolutie die de schermen per oog zullen hebben. Het worden 4K OLED HDR-schermen (2000×2040 per oog) die elk op een refresh rate van 90Hz of 120Hz content kunnen weergeven voor een soepele game ervaring die je eigenlijk ook al kent van de eerste VR-headset. De field of view is lichtelijk aangepast van 100 naar 110 graden op PlayStation VR2.

PlayStation VR2 zal dit keer met een hoop minder kopzorgen komen. Sony heeft bevestigd dat de hardware op een zeer gemakkelijke manier aangesloten kan worden: met een simpele USB-C kabel sluit je het aan op de PlayStation 5 en je bent klaar. Dit komt omdat alle technische snufjes die de hardware aandrijft in de headset verwerkt zitten. En dat is nogal wat als we Sony mogen geloven. Zo zijn de gyroscopische sensoren uitgebreid met een nabijheidssensor. Daarnaast krijg je ook een hoop feedback op je kop wat in lijn staat met de ervaringen die men al kan hebben met de DualSense controllers. Hoe zwaar de headset zal zijn is nog niet bekend, maar om een idee te geven: PlayStation VR is ongeveer 600 gram. Als we kijken naar de Valve Index (809gr.) en de HTC Vive Cosmos (702gr.), dan valt het mee wat Sony klaarspeelt. Dat gezegd hebbende, kan de nieuwe headset door de extra toeters en bellen iets zwaarder worden.

De controllers maken… Sense?

Met de eerder genoemde filosofie vinden we de nieuwe feedback ervaring van de DualSense ook terug in de PlayStation VR2 Sense controllers. Alle originele en klassieke knoppen zijn op de Sense controllers te vinden, schouderknoppen en face buttons. Daarnaast heb je uiteraard ook de nodige bewegingsmechanieken in de controllers verwerkt, zodat je met zwiepen en zwaaien je games kunt ervaren/uitspelen. Maar hier komen nog een paar extra elementen bij. De R2/L2 knoppen zijn voorzien van de trigger effecten en haptische feedback technologieën, die je ook in de DualSense kan vinden. Daarnaast zijn de Sense controllers voorzien van gedeeltes die touch gevoelig zijn. Hoe dit in de praktijk gaat werken zal de toekomst uitwijzen, maar interessant is het wel hoe dit in games verwerkt zal worden.

Zoals je op de afbeelding hierboven kan zien, zien de Sense controllers er uiterst futuristisch uit en vooral een stuk meer intrigerend dan de Move controllers. PlayStation VR2 zal in dezen dan ook geen gebruikmaken van een extra camera die de Sense controllers moet registreren. Alles zal via de headset/PS5 verlopen. Met de vele snufjes kan potentieel gezien je in-game ervaring nog een stuk dichterbij de realiteit gaan liggen, waardoor je via PlayStation VR2 een meer immersieve ervaring zult kunnen beleven dan bij de eerste iteratie van PlayStation VR. Maar goed, dit kan alleen maar tot werkelijkheid komen als de games/content er ook naar is.

Wat is er aan de horizon te vinden qua games?

Er is nog een hoop in nevelen gehuld wat betreft de content die beschikbaar zal zijn voor PlayStation VR2. Er zijn tot nu toe drie titels bevestigd die exclusief voor VR2 worden gemaakt. De eerste op de lijst is Low-Fi. Het betreft een spirituele opvolger van TECHNOLUST, een game die beschikbaar is op Oculus Home. De stijl is cyberpunk-achtig te noemen, waarbij de speler in deze wereld zich kan aansluiten bij de criminele onderwereld of dit juist zal bestrijden. RUNNER, de tweede aangekondigde titel voor PlayStation VR2, doet ons erg veel denken aan de animé Akira. De jaren 80’ animé stijl is tekenend voor deze actie racer en hieronder kun je gameplay van de game zien.

De laatste game die is aangekondigd, werd tijdens de CES 2022 uit de doeken gedaan. Horizon: Call of the Mountain moet een showcase titel worden voor PlayStation VR2. De game moet een ware Triple-A VR-game zijn waar je eigenlijk de headset voor in huis moet halen. Een project dat al een tijdje in ontwikkeling is, dus de verwachtingen zijn alvast erg hoog. Het sluit natuurlijk ook mooi aan op de aankomende release van Horizon: Forbidden West. Iets waar men nog wel veel vragen over heeft, is of VR2 backwards compatible zal zijn. Met minder kabelwerk eerder uitgebrachte VR-content checken is natuurlijk geen overbodige luxe. Een andere vraag is of PlayStation VR2 te gebruiken zal zijn met een pc.

Om dit stuk speculatief af te ronden, kijken wij naar de game Half-Life: Alyx. De vraag bij gamers om dit te kunnen spelen met PlayStation VR2 is enorm, gezien het gebruiksgemak van de headset en het niet nodig hebben van een hele dure/krachtige pc. Sony is naar verluidt bezig met Valve om iets af te spreken, maar hoe of wat is (nog) onbekend. Het kan zijn dat PlayStation VR2 door Steam ondersteunt zal worden of dat Half-Life: Alyx naar de PS5 komt. In ieder geval zou de beslissing om PlayStation VR2 compatible te maken met pc geen verkeerde zet zijn.

Dit is tot nu toe de stand van zaken omtrent PlayStation VR2 met de bijbehorende Sense controllers. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de nieuwe hardware van Sony bespreken, hier op PlaySense. Heb jij al ideeën of misschien zelfs wensen wat je zou willen zien bij/op VR2? Vertel het hieronder in de comments of bezoek onze Discord.