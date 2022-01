Inmiddels is PlayStation VR2 officieel aangekondigd en zijn de eerste details gedeeld. Op papier ziet het er veelbelovend uit, maar op de twee belangrijkste vragen is nog geen antwoord gegeven. Journalist Stephen Totilo van Axios laat op Twitter weten dat Sony nog niet wilt zeggen of PlayStation VR2 dit jaar uitkomt en backwards compatible is.

I asked Sony if PSVR2 would be out in 2022 and if it'll be backwards compatible with PSVR titles (something many people asked me to ask them yesterday). Neither was addressed yesterday.

Sony PR says they have nothing further to announce at the moment. So stay tuned…

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 5, 2022