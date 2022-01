Nu Sony eindelijk PlayStation VR2 officieel heeft aangekondigd, hoefden we natuurlijk niet lang te wachten tot de eerste geruchten zouden verschijnen. Volgens Nick Baker – oprichter van XboxEra – komt Half-Life: Alyx naar PlayStation VR2.

Dit zou natuurlijk erg goed nieuws zijn, gezien Valve’s shooter vaak genoemd wordt als één van de ‘must-play’ vr-titels. Baker zegt dat Sony en Valve het reeds op een akkoordje hebben gegooid dat Half-Life: Alyx naar het nieuwe vr-platform komt, maar dat het nog onduidelijk is wanneer dit exact moet gebeuren.

Valve kreeg al eerder de vraag of Alyx voor de originele PlayStation VR zou verschijnen. Destijds zei designer Greg Coomer dat ze met name bezig waren met de release voor SteamVR, maar hij sloeg de deur ook niet geheel dicht. Desalniettemin zijn de uitspraken van Baker niet bevestigd en dus krijg je van ons het korreltje zout mee.

From what I’ve been told, they have. Not sure when it’s happening though. I thought this was one of those open secrets? https://t.co/RPrdPArDLc

