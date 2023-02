Met de release van PlayStation VR2 morgen, zwengelt Sony PlayStation de marketingmachine nog wat verder aan door een commercial uit te brengen. Hiervoor hebben ze niemand anders gestrikt dan Ozzy Osbourne, die de headset uitprobeert en Horizon: Call of the Mountain speelt.

Het resultaat is een geinige reclamevideo van amper een minuut, die typisch Ozzy te noemen valt als je een beetje bekend bent met zijn vocabulaire en manieren van doen. Een vermakelijk resultaat dat zeker even het checken waard is.